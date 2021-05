Cile, Assemblea costituente: vincono sinistra e indipendenti. Batosta per la destra (Di lunedì 17 maggio 2021) Nel fine settimana in Cile si è votato per eleggere 346 sindaci e 16 governatori regionali, ma soprattutto per scegliere i 155 membri dell’Assemblea costituente, organo che dovrà redigere la nuova carta costituzionale e sostituire quella vigente, in vigore dal 1980 ed emanata durante la dittatura del generale Augusto Pinochet. Le richieste per una nuova Costituzione e per un cambiamento del Paese erano alla base delle imponenti proteste del 2019 contro il governo, scoppiate in seguito all’aumento del prezzo del biglietto della metropolitana di Santiago, la capitale. Una scintilla che fece esplodere problematiche ben più profonde. La scrittura di una nuova Carta fu approvata dai cittadini Cileni nel referendum del 25 ottobre 2020. “Quiere usted una nueva Constitución?” (Vuole una nuova Costituzione?). Al referendum il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 maggio 2021) Nel fine settimana insi è votato per eleggere 346 sindaci e 16 governatori regionali, ma soprattutto per scegliere i 155 membri dell’, organo che dovrà redigere la nuova carta costituzionale e sostituire quella vigente, in vigore dal 1980 ed emanata durante la dittatura del generale Augusto Pinochet. Le richieste per una nuova Costituzione e per un cambiamento del Paese erano alla base delle imponenti proteste del 2019 contro il governo, scoppiate in seguito all’aumento del prezzo del biglietto della metropolitana di Santiago, la capitale. Una scintilla che fece esplodere problematiche ben più profonde. La scrittura di una nuova Carta fu approvata dai cittadinini nel referendum del 25 ottobre 2020. “Quiere usted una nueva Constitución?” (Vuole una nuova Costituzione?). Al referendum il ...

