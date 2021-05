Cicala (Basilicata): "Transumanza opportunità di green economy e turismo slow" (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. - (Adnkronos) - "Investire sulle bellezze paesaggistico rurali e sui valori storico-architettonici dei cammini della Transumanza, significa puntare non solo su un fattore economico ma anche indirizzarsi sulla green economy, che significa valorizzare e tutelare il nostro patrimonio" puntando "su un turismo lento, quello che è oggi l'unico riuscito a mantenere una quota di mercato, crescendo. Quindi ben venga un accordo come questo che è una grande opportunità di green economy e turismo slow". Così Carmine Cicala, presidente del consiglio regionale della Basilicata, in occasione della firma dell'accordo di partenariato “Parchi, pastori, transumanze e grandi vie delle civiltà”, iniziativa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. - (Adnkronos) - "Investire sulle bellezze paesaggistico rurali e sui valori storico-architettonici dei cammini della, significa puntare non solo su un fattore economico ma anche indirizzarsi sulla, che significa valorizzare e tutelare il nostro patrimonio" puntando "su unlento, quello che è oggi l'unico riuscito a mantenere una quota di mercato, crescendo. Quindi ben venga un accordo come questo che è una grandedi". Così Carmine, presidente del consiglio regionale della, in occasione della firma dell'accordo di partenariato “Parchi, pastori, transumanze e grandi vie delle civiltà”, iniziativa ...

Advertising

italiaserait : Cicala (Basilicata): “Transumanza opportunità di green economy e turismo slow” - CRBasilicata : Corecom, @Carmine_Cicala: apprezzamento per lavoro svolto - LaSiritide : #Politica #Basilicata 13/05/2021 - Cicala risponde ai sindaci sull'accordo decennale su concessioni in Val d'Agri - SassiLive : ACCORDO ENI-REGIONE BASILICATA PER RINNOVO CONCESSIONI ESTRATTIVE, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CICALA SCRIVE AI SINDAC… - CRBasilicata : Rinnovo concessioni estrattive Val d’Agri, lettera di @Carmine_Cicala -