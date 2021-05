Ci saranno risate sula luna? La commedia di Andrea Magini al Teatro Nuovo di Pisa (Di lunedì 17 maggio 2021) La commedia, scritta e diretta da Andrea Magini va in scena la prima volta nel 2004, narra la storia tragicomica e surreale di un vecchio artista che vive gli ultimi anni della sua vita in un vecchio ospizio per artisti. luogo ben lontano dalle luci e dai lustrini dei teatri che gli impone una vita che non sopporta, nella frustrazione di ciò che adesso è e di ciò che vorrebbe essere, il nostro chiede una grazia, tornare per una volta giovane e dar da vedere chi era davvero e cosa era in grado di fare …lui butta la richiesta così in un pour parler tra sé e sé, quelle classiche cose che si dicono, ma stavolta il sogno diventa realtà e il vecchio attore torna giovane per un’ultima volta.uno spettacolo esilarante ma che lascia ampi spazi alla riflessione e con un finale tutto a sorpresa Uno spettacolo fatto di risate a ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 17 maggio 2021) La, scritta e diretta dava in scena la prima volta nel 2004, narra la storia tragicomica e surreale di un vecchio artista che vive gli ultimi anni della sua vita in un vecchio ospizio per artisti. luogo ben lontano dalle luci e dai lustrini dei teatri che gli impone una vita che non sopporta, nella frustrazione di ciò che adesso è e di ciò che vorrebbe essere, il nostro chiede una grazia, tornare per una volta giovane e dar da vedere chi era davvero e cosa era in grado di fare …lui butta la richiesta così in un pour parler tra sé e sé, quelle classiche cose che si dicono, ma stavolta il sogno diventa realtà e il vecchio attore torna giovane per un’ultima volta.uno spettacolo esilarante ma che lascia ampi spazi alla riflessione e con un finale tutto a sorpresa Uno spettacolo fatto dia ...

