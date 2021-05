Christillin | ' Zidane alla Juve? Se è arrivato Ronaldo Stipendi da ridurre sennò il calcio salta'

(Di lunedì 17 maggio 2021) "Oggi partecipo al consiglio federale come membro internazionale senza diritto di voto, quello deglidei calciatori argomento su cui si sta discutendo da tanto tempo e non solo per il Covid, ...

Juventus Tutte le notizie sulla squadra"Sicuramente bisogna diminuire i costi - aggiunge la- l'associazione calciatori essendo un sindacato fa il suo lavoro, ma se non si trova soluzione rischia di saltare il calcio". ...Evelina Christillin, tifosa juventina, membro femminile del consiglio Uefa e componente dell’esecutivo Fifa, si espone sul tecnico futuro. «Allegri l’ho sempre trovato fantastico sarebbe il benvenuto ..."Non so come andrà a finire la corsa Champions in Serie A, Milan e Napoli sulla carta hanno qualcosa in più ma vedremo all'ultimo giro. La Juve è quella messa peggio ma vedremo, i rossoneri hanno l'At ...