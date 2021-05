Christillin | “Juve | Real e Barcellona avranno ripercussioni | vedremo decisione tribunali”

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 maggio 2021) “Non so come andrà a finire la corsa Champions in Serie A, Milan e Napoli sulla carta hanno qualcosa in più maall’ultimo giro. Laè quella messa peggio ma, i rossoneri hanno l’Atalanta, a cui faccio i complimenti, e non sarà facile. È tutto da vedere“. Queste le parole di Evelina, membro di UEFA e FIFA, ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” sulle frequenze di Radio Rai in merito alla lotta per l’Europa nel campionato italiano.ha parlato anche del consiglio Federale a cui parteciperà a breve: “Non ho diritto di voto perché parteciperò come membro internazionale. Si sta discutendo sul possibile tetto sugli stipendi dei giocatori, ma non da ora, i conti sono sotto gli occhi di tutti“. “Molti club sono in difficoltà e gli stipendi sono un tasto molto dolente, ...