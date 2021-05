Chloe Facchini ospite di Antonella Clerici: “Sin da piccola mi sono sentita una donna” (VIDEO) (Di lunedì 17 maggio 2021) Chloe Facchini torna per la prima volta in televisione dopo il percorso di transizione: la chef ha detto ad Antonella Clerici che da piccola si è sempre sentita una donna. ospite speciale per Antonella Clerici nella giornata internazionale contro l'omofobia: Chloe Facchini è stata invitata a È sempre mezzogiorno dove ha raccontato la sua esperienza, che l'ha portata ad iniziare, 30 mesi fa, il percorso di transizione sottolineando che si è sempre sentita una donna sin da piccola. Pochi giorni fa Riccardo Facchini ha fatto con un lungo post su Instagram il suo coming out come transgender, nella caption si leggeva ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 maggio 2021)torna per la prima volta in televisione dopo il percorso di transizione: la chef ha detto adche dasi è sempreunaspeciale pernella giornata internazionale contro l'omofobia:è stata invitata a È sempre mezzogiorno dove ha raccontato la sua esperienza, che l'ha portata ad iniziare, 30 mesi fa, il percorso di transizione sottolineando che si è sempreunasin da. Pochi giorni fa Riccardoha fatto con un lungo post su Instagram il suo coming out come transgender, nella caption si leggeva ...

