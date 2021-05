Chloe Facchini meravigliosa creatura nella cucina di E’ sempre mezzogiorno (Di lunedì 17 maggio 2021) L’ingresso di Chloe Facchini a E’ sempre mezzogiorno è la prima forte emozione che arriva con le parole di Antonella Clerici: “Questa persona è stata con noi tantissimo tempo a La prova del cuoco, ha deciso di cambiare vita e spero possa rimanere a lungo con noi”. Così la conduttrice annuncia l’entrata dell’ex chef de La prova del cuoco, era Riccardo Facchini ed era uno dei protagonisti più amati della cucina di Rai 1, oggi è Chloe Facchini e sta riuscendo a farsi amare ancora di più perché è felice, è serena e trasmette tutto, messaggio compreso, con una forza e un equilibrio che possiamo solo ammirare. Antonella Clerici e Chloe ricordano i tempi in cui hanno aperto un ristorante insieme a Caserta, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 17 maggio 2021) L’ingresso dia E’è la prima forte emozione che arriva con le parole di AntoClerici: “Questa persona è stata con noi tantissimo tempo a La prova del cuoco, ha deciso di cambiare vita e spero possa rimanere a lungo con noi”. Così la conduttrice annuncia l’entrata dell’ex chef de La prova del cuoco, era Riccardoed era uno dei protagonisti più amati delladi Rai 1, oggi èe sta riuscendo a farsi amare ancora di più perché è felice, è serena e trasmette tutto, messaggio compreso, con una forza e un equilibrio che possiamo solo ammirare. AntoClerici ericordano i tempi in cui hanno aperto un ristorante insieme a Caserta, ...

