Chloe Facchini | la chef trans torna da Antonella Clerici | “Mi sono sempre sentita una donna | ora ho una vita che amo”

Pochi giorni dopo aver fatto coming out, raccontando sui social network di aver intrapreso da due anni e mezzo un percorso di transizione da uomo a donna, la chef Chloe Facchini è stata ospite di Antonella Clerici nella puntata di È sempre mezzogiorno andata in onda lunedì 17 maggio. Per la cuoca transgender si è trattato di un «ritorno a casa», visto che a lanciarlo in tv – quando ancora era Riccardo Facchini – era stata proprio la Clerici a La prova del cuoco, dov'è stato protagonista di decine di sfide ai fornelli anche durante le stagioni condotte da Elisa Isoardi.

