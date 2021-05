Chiesa | “A 13 anni ho pensato di smettere Alla fine della mia carriera vorrei aver vinto la Champions”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 17 maggio 2021) Intervenuto durante il webinar “Allenare, allenarsi, guardare altrove”, in collaborazione con Rai Sport, Federicoha raccontato gli inizisuache non sono stati facili: “Ho avuto unaun po’ in salita nelle giovanili. A 13passai un brutto momento, perché vedevo i miei compagni di squadra crescere fisicamente e tecnicamente, migliorare e giocare ogni domenica, mentre io facevo fatica a tenere il ritmo e dovetti retrocedere di un anno per poter giocare qualche minuto. E’ stato così duro che hodi. Ma, con un po’ di determinazione e l’aiuto dei miei genitori e di un mister che mi ha fatto crescere come persona ho iniziato a considerare l’allenamento quotidiano come la mia partita, la mia sfida personale, e sono riuscito ...