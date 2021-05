CHIAMAMI ANCORA AMORE | ULTIMA PUNTATA | ANNA E ENRICO SI SONO FATTI LA GUERRA E PERDONO

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 17 maggio 2021)di “”, in onda lunedì 17 maggio alle 21.25 su Rai1. Si conclude il viaggio nel “mistero” dei sentimenti e nelle difficoltà di una coppia che scoppia. Dinamiche genitoriali distorte dalle incomprensioni e dalle cieche rappresaglie di chi non è riuscito a mantenere viva la fiamma della comprensione e del rispetto reciproco. Con Greta Scarano, Simone Liberati e con la partecipazione di Claudia Pandolfi, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli.Una volta ripercorsa l’intera storia di, all’assistente sociale non resta che concentrarsi sui giorni che hanno preceduto la loro rottura. Rosa viene a sapere ...