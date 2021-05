Chiamami ancora amore terza puntata | trama e anticipazioni 17 maggio 2021

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 17 maggio 2021)SECONDA. Lunedì 17torna su Rai 1 la nuova fiction con Greta Scarano, Simone Liberati, Claudia Pandolfi, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli. Di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGepisodio 5 La promessa. Una volta ripercorsa l’intera storia di Anna e Enrico, all’assistente sociale non resta che concentrarsi sui giorni che hanno preceduto la loro rottura. Rosa viene a sapere della festa a sorpresa con cui soltanto tre mesi fa Enrico ha riconquistato Anna. L’assistente sociale ricostruisce che i coniugi stavano cercando di ...