Chiamami ancora amore, Atomica bionda o Resident Alien? La tv del 17 maggio (Di lunedì 17 maggio 2021) Per la prima serata in tv, lunedì 17 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction "Chiamami ancora amore". Verranno proposti due episodi dal titolo "La promessa" e "La prova". Nel primo, una volta ripercorsa l'intera storia di Anna e Enrico, all'assistente sociale non resta che concentrarsi sui giorni che hanno preceduto la loro rottura. Rosa viene a sapere della festa a sorpresa con cui soltanto tre mesi prima Enrico ha riconquistato Anna…. Nel secondo, l'assistente sociale conosce ormai la verità su Anna e Enrico e la scrive nella sua relazione per il giudice. Il risultato è che Pietro viene sottratto a entrambi i genitori e collocato prima in una casa famiglia e poi presso Andrea, un ingegnere informatico di successo che vince l'affidamento e dimostra di rappresentare una vita alternativa per Pietro, grazie ...

