Chiamami ancora amore | anticipazioni ultima puntata 17 maggio | La verità di Anna ed Enrico

(Di lunedì 17 maggio 2021) L’di– la serie tv con Greta Scarano e Simone Liberati – va in onda stasera su Rai1 alle ore 21.25. Ecco ledel finale.: come finisce la storia traedTagliaferri Stasera vedremo come andrà a finire la storia di(Greta Scarano) … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultimo appuntamento con la fiction di successo,amore , che da due settimane sta tenendo compagnia al pubblico di Rai 1. L'ultima puntata andrà in onda questa sera, lunedì 17 maggio, sempre dopo i Soliti Ignoti di Amadeus....Tiziana Lupi Nella serie tv di Sky "Petra" era l'ex marito di una tostissima Paola Cortellesi. Ora in "amore" , in onda il lunedì su Raiuno, è Enrico,un marito in difficoltà di una moglie ( Greta Scarano ) che di lui non vuole più saperne. Simone Liberati ci ride su: "Per ...Ultimo appuntamento con la fiction di successo, Chiamami ancora amore, che da due settimane sta tenendo compagnia al pubblico di Rai 1. L’ultima puntata andrà in onda questa sera, lunedì 17 maggio, se ...Chiamami ancora amore: quando esce la seconda stagione? La storia di Anna e Enrico è finita con l'ultima puntata del 17 maggio? I rumors ...