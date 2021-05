Chi è Alessandro Sallusti, vita privata e carriera: perché ha lasciato “Il Giornale” (Di lunedì 17 maggio 2021) «Oggi è l’ultimo giorno al Giornale, da domani sono direttore di Libero». Così Alessandro Sallusti, in collegamento con «Domenica In», ospite da Mara Venier, ha ufficializzato una notizia che circolava sul web da giorni. «Sono grato alla famiglia Berlusconi che mi ha dato libertà e per la generosità. Credo che dopo 12 anni sia giusto cambiare anche per il Giornale, serve energia nuova», ha detto Sallusti, che ha escluso un futuro in politica: «Già nel giornalismo ho fatto danni, per il bene del paese è meglio che mi astenga dalla politica…». Ma scopriamo tutto su di lui: dalla lunga carriera alla vita privata, condividendo anche qualche curiosità. leggi anche l’articolo —> Mario Draghi: età, peso, altezza, carriera e ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 17 maggio 2021) «Oggi è l’ultimo giorno al, da domani sono direttore di Libero». Così, in collegamento con «Domenica In», ospite da Mara Venier, ha ufficializzato una notizia che circolava sul web da giorni. «Sono grato alla famiglia Berlusconi che mi ha dato libertà e per la generosità. Credo che dopo 12 anni sia giusto cambiare anche per il, serve energia nuova», ha detto, che ha escluso un futuro in politica: «Già nel giornalismo ho fatto danni, per il bene del paese è meglio che mi astenga dalla politica…». Ma scopriamo tutto su di lui: dalla lungaalla, condividendo anche qualche curiosità. leggi anche l’articolo —> Mario Draghi: età, peso, altezza,e ...

