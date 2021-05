“Chi c’è ora per me”. Paolo Brosio rompe il silenzio dopo l’addio con la giovane Maria Laura De Vitis (Di lunedì 17 maggio 2021) Finita la storia tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis. Amore al capolinea per la coppia che stava insieme dallo scorso anno. È stata la modella, 23 anni, ad annunciare la fine della relazione su Instagram: “Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi, di comune accordo, siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione purtroppo è finita. Nonostante ciò, il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno”. I due sono stati ospiti di Barbara D’Urso a Domenica Live e hanno fornito la loro versione dei fatti. La ragazza è stata presa di mira dagli opinionisti ed ha assicurato che il rapporto tra lei e il giornalista 42 anni più grande è stato vero, ma purtroppo è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Finita la storia traDe. Amore al capolinea per la coppia che stava insieme dallo scorso anno. È stata la modella, 23 anni, ad annunciare la fine della relazione su Instagram: “Io ein questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi, di comune accordo, siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione purtroppo è finita. Nonostante ciò, il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno”. I due sono stati ospiti di Barbara D’Urso a Domenica Live e hanno fornito la loro versione dei fatti. La ragazza è stata presa di mira dagli opinionisti ed ha assicurato che il rapporto tra lei e il giornalista 42 anni più grande è stato vero, ma purtroppo è ...

Advertising

ZZiliani : #Ronaldo non espulso. Sapete chi arbitrava? #Calvarese. E sapete chi c’era al @VAR? #Chiffi. Che domani sarà al VA… - thetrueshade : Ho passato una stagione intera a vedere la Juve sfavorita negli episodi arbitrali eppure ho SEMPRE biasimato la squ… - borghi_claudio : Occorre un ripasso per chi mi segue. Qui c'è la mia posizione su vaccini, medicine per covid ecc ecc. Ve la comunic… - giorgio_pane : RT @BdLplayit: Per chi ha ascoltato la puntata non è una novità, ma c'è da sapere questo. I dettagli? Diremo quanto possibile, il resto non… - Lightbluesky5 : RT @vistanno: morta per Ale che tagga giuggiola e Sangiovese e c’è chi perde tempo a spiegargli del t3am v10la -

Ultime Notizie dalla rete : Chi c’è Una mostra di disegni tra Otto e Novecento al Mo.ca di Montecatini Il Tirreno