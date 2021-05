CHE TEMPO CHE FA E REPORT: VINCE L’ECCELLENZA DELLA TV, PERDE LA (PICCOLA) POLITICA (Di lunedì 17 maggio 2021) C’è il polverone politico, poi c’è la realtà fatta di numeri, apprezzamenti, inchieste e ospiti che di rado si vedono in tv. C’è una parola spesso dimenticata: eccellenza. Puntare sempre più in alto nella qualità e scavare sempre più a fondo dove si sente “puzza di bruciato”. Descrizioni perfettamente calzanti per Che TEMPO Che Fa e REPORT, entrambi confermati nella prossima stagione di Rai3, anzi rafforzati visto che come anticipa Tvblog REPORT avrà più puntate. Il pubblico apprezza e accorre la domenica e il lunedì sera su Rai3 per cercare l’informazione chiara, precisa, puntuale, con ospiti che sanno di cosa parlano. Ieri sera Anthony Fauci e Sharon Stone hanno impreziosito il parterre di ospiti del talk di Fabio Fazio, diventato il principale referente dei personaggi importanti, dai premi Nobel ai premi Oscar passando per gli ex ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 17 maggio 2021) C’è il polverone politico, poi c’è la realtà fatta di numeri, apprezzamenti, inchieste e ospiti che di rado si vedono in tv. C’è una parola spesso dimenticata: eccellenza. Puntare sempre più in alto nella qualità e scavare sempre più a fondo dove si sente “puzza di bruciato”. Descrizioni perfettamente calzanti per CheChe Fa e, entrambi confermati nella prossima stagione di Rai3, anzi rafforzati visto che come anticipa Tvblogavrà più puntate. Il pubblico apprezza e accorre la domenica e il lunedì sera su Rai3 per cercare l’informazione chiara, precisa, puntuale, con ospiti che sanno di cosa parlano. Ieri sera Anthony Fauci e Sharon Stone hanno impreziosito il parterre di ospiti del talk di Fabio Fazio, diventato il principale referente dei personaggi importanti, dai premi Nobel ai premi Oscar passando per gli ex ...

