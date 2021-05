Che sogno per la bergamasca Lisa Pigato: affronta la leggenda Serena Williams (Di lunedì 17 maggio 2021) Non bastava la grande emozione di partecipare per la prima volta a un WTA. Lisa Pigato si prende tutto subito, andando ad affrontare addirittura una leggenda come Serena Williams. La tennista bergamasca classe 2003 domenica 16 maggio ha battuto un po’ a sorpresa la russa Liudmila Samsonova (2-6, 7-6, 6-3), entrando nel tabellone principale dell’Emilia-Romagna Open e finendo proprio contro la campionessa statunitense. Dopo un avvio difficile, complice probabilmente anche un po’ di emozione, Pigato si è riscattata portando il match al terzo set, dove non ha sbagliato un colpo. La 18enne, professionista dal 2018 con la partecipazione al 15mila dollari del Città dei Mille a Bergamo, sfiderà dunque quella che può essere considerata un vero e proprio ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 maggio 2021) Non bastava la grande emozione di partecipare per la prima volta a un WTA.si prende tutto subito, andando adre addirittura unacome. La tennistaclasse 2003 domenica 16 maggio ha battuto un po’ a sorpresa la russa Liudmila Samsonova (2-6, 7-6, 6-3), entrando nel tabellone principale dell’Emilia-Romagna Open e finendo proprio contro la campionessa statunitense. Dopo un avvio difficile, complice probabilmente anche un po’ di emozione,si è riscattata portando il match al terzo set, dove non ha sbagliato un colpo. La 18enne, professionista dal 2018 con la partecipazione al 15mila dollari del Città dei Mille a Bergamo, sfiderà dunque quella che può essere considerata un vero e proprio ...

