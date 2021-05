Cgia: 45 miliardi totale indennizzi imprese, coperto 13% perdite (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Col nuovo decreto Sostegni, la cui approvazione, si spera, avverrà entro la prossima settimana, il Governo Draghi dovrebbe erogare 18miliardi di contributi a fondo perduto alle aziende e alle partite Iva in difficoltà economica. Questo importo andrà ad aggiungersi ai 27 miliardi di sussidi fino ad ora versati alle imprese in questi 14 mesi di pandemia. A fronte di un crollo del fatturato del nostro sistemaeconomico che nel 2020 è stato pari a 350 miliardi di euro, con questi 45 miliardi di indennizzi verrebbe coperto il 13 per cento circa delle perdite totali: “praticamente un’inezia”. Così l’Ufficio studi della Cgia. Ricordando che lo scostamento di bilancio di 40 miliardi di euro è stato votato dal ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Col nuovo decreto Sostegni, la cui approvazione, si spera, avverrà entro la prossima settimana, il Governo Draghi dovrebbe erogare 18di contributi a fondo perduto alle aziende e alle partite Iva in difficoltà economica. Questo importo andrà ad aggiungersi ai 27di sussidi fino ad ora versati allein questi 14 mesi di pandemia. A fronte di un crollo del fatturato del nostro sistemaeconomico che nel 2020 è stato pari a 350di euro, con questi 45diverrebbeil 13 per cento circa delletotali: “praticamente un’inezia”. Così l’Ufficio studi della. Ricordando che lo scostamento di bilancio di 40di euro è stato votato dal ...

