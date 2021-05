Certificato vaccinale (gratuito) già pronto per i vaccinati: quanto dura e come scaricarlo (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Certificato vaccinale o green pass è il documento che serve per spostarsi liberamente, anche in Regioni di colore diverso dal giallo. Viene rilasciato dalla Regione di appartenenza quando... Leggi su ilmattino (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilo green pass è il documento che serve per spostarsi liberamente, anche in Regioni di colore diverso dal giallo. Viene rilasciato dalla Regione di appartenenza quando...

Advertising

Open_gol : Le regole sono chiare: per entrare serve il tampone negativo o il certificato vaccinale. E resta l’obbligo della ma… - cuneocronaca : Vaccini Piemonte: al via le preadesioni per i 45-49 anni, ora c'è anche il certificato vaccinale -> - chattie00 : @SaturnOpposite Ci sono anche le mascherine di stoffa.. Il problema è che se in un ambiente chiuso una persona senz… - RadioGoldAl : Come ottenere il certificato vaccinale dalla piattaforma - ilnazionaleit : Vaccini, da oggi si può stampare il certificato vaccinale. E si aprono le preadesioni per la fascia 45-49 anni -