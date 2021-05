C’è un quarto incomodo nella guerra dello streaming: pronta fusione Discovery-Warner (Di lunedì 17 maggio 2021) Netflix, Amazon Prime e ancora Disney+. Ma potrebbe non essere finita qui. Il mondo delle piattaforme di streaming potrebbe arricchirsi presto di un nuovo, potente competitor. Per configurare l’ipotesi sempre più solida che il nuovo zapping non sarà più tra i canali della televisione, ma tra le piattaforme di streaming che – oltre alle produzioni cinematografiche – si stanno già attrezzando per trasmettere i diritti di grandissimi eventi live (si pensi ad Amazon con la prossima Champions League e i prossimi mondiali di calcio in Qatar). Warner-Discovery potrebbe essere il prossimo binomio – a partire da una fusione aziendale – per garantire un’altra alternativa al consumatore. LEGGI ANCHE > Messina era la centrale dello streaming pirata di IPTV ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 17 maggio 2021) Netflix, Amazon Prime e ancora Disney+. Ma potrebbe non essere finita qui. Il mondo delle piattaforme dipotrebbe arricchirsi presto di un nuovo, potente competitor. Per configurare l’ipotesi sempre più solida che il nuovo zapping non sarà più tra i canali della televisione, ma tra le piattaforme diche – oltre alle produzioni cinematografiche – si stanno già attrezzando per trasmettere i diritti di grandissimi eventi live (si pensi ad Amazon con la prossima Champions League e i prossimi mondiali di calcio in Qatar).potrebbe essere il prossimo binomio – a partire da unaaziendale – per garantire un’altra alternativa al consumatore. LEGGI ANCHE > Messina era la centralepirata di IPTV ...

Advertising

Manicomitico : RT @PressingReal: Quarto episodio: il goal annullato a #Lautaro per spinta di #Lukaku. “Bisognava aspettare a fischiare, il goal era regola… - Eamlaen : RT @PressingReal: Quarto episodio: il goal annullato a #Lautaro per spinta di #Lukaku. “Bisognava aspettare a fischiare, il goal era regola… - ivano06587523 : @araujopampanin @FaNaTiKo10 Potrebbe essere,ma non credo per 2 motivi,1)il secondo posto sarebbe un risultato stori… - paoloangeloRF : @Barbaga3Gaetano Ieri sera buon risultato.. possiamo sperare un po’ di più nel quarto posto ma prima c’è la finale… - jeperego : #Germania. 5.412 nuovi casi #COVID19 .Una settimana fa il valore era di 6.922 contagi. 64 nuove morti, una settiman… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è quarto Le Mans, Libere 1: Miller detta legge davanti a Zarco e Mir. Savadori 7. davanti al leader mondiale Bagnaia - Sportmediaset Sport Mediaset