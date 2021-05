C’è un nuovo profumo disinfettante e anti-virus deluxe (Di lunedì 17 maggio 2021) A invitarvi a intraprendere questo meraviglioso viaggio è un profumo disinfettante. Sì, una nuova fragranza di nicchia, evocativa e complessa, che ha il potere di disattivare in modo sicuro ogni tipo di virus. Una fragranza perfetta in tempi di pandemia da Covid-19. Figlia di una nuova collaborazione esclusiva: quella tra Fueguia 1833 e Zannier Hotels. La collezione di boutique hotel (si trovano in Francia, Cambogia, Namibia e Vietnam), ha incaricato il naso Julian Bedel, fondatore di Fueguia 1833, di creare una signature fragrance. Da utilizzare all’interno degli hotel e da rendere a disposizione degli ospiti. Qualora la volessero portare con loro a casa per ricordarsi ogni giorno del viaggio… Leggi su amica (Di lunedì 17 maggio 2021) A invitarvi a intraprendere questo meraviglioso viaggio è un. Sì, una nuova fragranza di nicchia, evocativa e complessa, che ha il potere di disattivare in modo sicuro ogni tipo di. Una fragranza perfetta in tempi di pandemia da Covid-19. Figlia di una nuova collaborazione esclusiva: quella tra Fueguia 1833 e Zannier Hotels. La collezione di boutique hotel (si trovano in Francia, Cambogia, Namibia e Vietnam), ha incaricato il naso Julian Bedel, fondatore di Fueguia 1833, di creare una signature fragrance. Da utilizzare all’interno degli hotel e da rendere a disposizione degli ospiti. Qualora la volessero portare con loro a casa per ricordarsi ogni giorno del viaggio…

