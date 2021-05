C'è un nuovo colosso in America, sfida lanciata a Netflix e Disney (Di lunedì 17 maggio 2021) Nel mondo dello streaming sbarca un nuovo colosso in grado di competere con Netflix, Amazon e Disney. Tre anni dopo aver rilevato Time Warner per oltre 85 miliardi di dollari, il colosso Americano delle telecomunicazioni At&t ha firmato un accordo che prevede la fusione tra WarnerMedia e Discovery. Un colosso da 150 miliardi di dollari. Gli azionisti di At&t dovrebbero detenere il 71% del nuovo gruppo, mentre agli azionisti di Discovery Communication andrà il restante 29%. Il presidente e Ceo di Discovery, David Zaslav sarà il nuovo Ceo della società, ma il cda sarà costituito da 13 membri: 7 nominati da At&t e gli altri 6 da Discovery. La fusione può portare una vera e propria rivoluzione nel settore media. Sarebbe ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Nel mondo dello streaming sbarca unin grado di competere con, Amazon e. Tre anni dopo aver rilevato Time Warner per oltre 85 miliardi di dollari, ilno delle telecomunicazioni At&t ha firmato un accordo che prevede la fusione tra WarnerMedia e Discovery. Unda 150 miliardi di dollari. Gli azionisti di At&t dovrebbero detenere il 71% delgruppo, mentre agli azionisti di Discovery Communication andrà il restante 29%. Il presidente e Ceo di Discovery, David Zaslav sarà ilCeo della società, ma il cda sarà costituito da 13 membri: 7 nominati da At&t e gli altri 6 da Discovery. La fusione può portare una vera e propria rivoluzione nel settore media. Sarebbe ...

