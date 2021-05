Catalogna: partiti indipendentisti si accordano per governo regione (Di lunedì 17 maggio 2021) I partiti indipendentisti catalani Esquerra Republicana (Erc) e Junts per Catalunya hanno comunicato il raggiungimento di una base di accordo per la formazione del nuovo governo nella regione iberica L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 17 maggio 2021) Icatalani Esquerra Republicana (Erc) e Junts per Catalunya hanno comunicato il raggiungimento di una base di accordo per la formazione del nuovonellaiberica L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Catalogna partiti Spagna: Catalogna, indipendentisti hanno accordo per governo In questo modo si allontana la possibilità di una ripetizione elettorale, uno scenario che stava diventando sempre più plausibile viste le difficoltà dei partiti catalani nell'arrivare a un patto di ...

Com'è cambiata la Spagna a dieci anni dalla protesta degli indignados ... e nel centrodestra conquistò un respiro nazionale un partito di centrodestra nato in Catalogna, ... grazie all'introduzione delle primarie all'interno dei partiti, nuovi leader politici sono saliti ...

Catalogna: partiti indipendentisti si accordano per governo regione

Spagna: Catalogna, indipendentisti hanno accordo per governo (ANSAmed) - MADRID, 17 MAG - I partiti indipendentisti catalani Esquerra Republicana (Erc) e Junts per Catalunya hanno comunicato il raggiungimento di una base di accordo per la formazione del nuovo g ...

Spagna: Catalogna, per Illa (Psc) accordo tra indipendentisti è "ripetizione di un fallimento" L'accordo tra Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) e Uniti per la Catalogna (JxCat) per formare un nuovo governo locale è la ...

