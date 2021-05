Caserta | mercoledì è il ‘Moderna Day’ | oggi al via le registrazioni

(Di lunedì 17 maggio 2021)19 maggio perè il Moderna Day. Sono partitea mezzogiorno le, con le relative informazioni presenti sul portale. Le dosi del siero americano (via Getty Images)replica l’open day per le vaccinazioni e dopo l’Astra-Day arriva anche il Moderna Day. Il giorno da cerchiare sul calendario è19 maggio, con leche sono iniziate dalle ore 12:00 di questo lunedì. Le somministrazioni si terranno dalle ore 7:30 alle 23, con 5mila posti disponibili. Inoltre in caso di affollamento si procederà con l’overbooking, con tutti coloro che si sono prenotati, senza trovare posto, che potranno essere vaccinati al prossimo open day. POTREBBE INTERESSARTI >>> Riapertura dei centri commerciali nel weekend: la data ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caserta mercoledì

19 maggio, in tutti i centri vaccinali die provincia, si terrà un 'Moderna day', con somministrazioni del siero Moderna a tutti gli over 65 del territorio. A disposizione, ...Tale open day si terrà19 maggio in tutti i centri vaccinali dell'Asl didalle 7.30 alle 23 per un totale di 5000 somministrazioni . I residenti della provincia diche ...