Casal Bertone, il nascondiglio 'perfetto' per la droga: fermati 2 giovani pusher

Pensavano di aver trovato il nascondiglio perfetto ma che, grazie all'attività investigativa dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, è stato sventato. Tutto ha preso vita la scorsa notte, quando i militari hanno notato due giovani ragazzi – in via Asinari di San Marzano – vendere una bustina contente alcune dosi di hashish. I Carabinieri, che si trovavano proprio in zona Casal Bertone, all'angolo con via Baldassarre Orero, hanno notato la scena e sono prontamente intervenuti.

Casal Bertone: droga in ascensore

I militari hanno identificato i giovani come una romana di 21 anni ed un ragazzo di 19 anni che, perquisiti, avevano indosso anche altre dosi; nello specifico la ragazza aveva con sé altre bustine pronte per la vendita.

