Cari Biden e Francesco | occhio alla Cina Parla il repubblicano Nicholson

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il rapporto tra Donald Trump e la Santa Sede? Non è tutto da buttare, anzi. A sostenerlo, raggiunto telefonicamente da Formiche.net, è Jim, che dopo aver presieduto il Partitodal 1997 al 2001 lanciando la corsaCasa Bianca di George W. Bush è stato scelto dal presidente come ambasciatore degli Stati Uniti presso la Santa Sede per i quattro anni successivi. A lui con l’arduo compito di spiegare le guerre in Afghanistan e Iraq in Vaticano e a papa Giovanni Paolo II, che nel 2003 l’ha insignito dell’onorificenza di cavaliere di Gran Croce dell’Ordine di Pio IX per il suo impegno su diritti umani e libertà religiosa. Tra 2005 e 2007, poi, è stato segretario agli Affari dei veterani. Su diversi temi l’amministrazione di Joesembra essere in sintonia con la Santa Sede e con papa ...

Advertising

braccioarmato : cari americani non mollate #Israele perché è la vostra 'nazione cuscinetto' - Giuseppe_alari : Cari amici vi offro uno Stralcio del Giornale The Epoch Times vedi URL: - Blackskorpion4 : RT @AlienoGentile: Il contributo disoccupazione equivale a 17$/ora Il salario minimo: 7,25$/ora e Biden vorrebbe convincere il Congresso a… - gseppe_grossi : RT @AlienoGentile: Il contributo disoccupazione equivale a 17$/ora Il salario minimo: 7,25$/ora e Biden vorrebbe convincere il Congresso a… - manfredik57 : RT @AlienoGentile: Il contributo disoccupazione equivale a 17$/ora Il salario minimo: 7,25$/ora e Biden vorrebbe convincere il Congresso a… -

Ultime Notizie dalla rete : Cari Biden

Quotidiano Sanità

...stabilirsi in un altro Paese per migliorare le prospettive future per se stesso o per i propri. O'Donovon, il gesuita che Joeringrazia per la sua vicinanza in occasione della perdita del ......criticata a marzo per aver inizialmente scoraggiato i nonni immunizzati incontrare i propri. ... Il presidente Joeha fissato l'obiettivo di vaccinare il 70% degli adulti con almeno una dose ...Mascherina sì o mascherina no? Mentre in Italia si discute sul futuro della protezione che ha segnato la pandemia Covid 2019-2021 e che resterà nella ...Marina Terragni pare Adinolfi mentre sostiene che esisterebbe una terribile e potentissima lobby trans. Peccato che ciò non spieghi perché quella fantomatica e potentissima "lobby" potrebbe dettar leg ...