(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) – L’andamento dei prezzi deidall’inizio dell’anno in, al netto delle tasse, è in linea con ladell’area dell’. Anzi in, come tra l’altro anche in Germania, stando agli ultimi dati dell’Unem che elaborano quelli contenuti nel Weekly Oil Bulletin della Dg Energy della Commissionepea, l’aumento della, al netto delle tasse, è stato pari a +0,113alda2021, e quindi si colloca leggermente sotto ladella(+0,119al). In Francia l’aumento ...

Advertising

TV7Benevento : Carburanti: da gennaio benzina +0,119 euro/litro media zona euro, in Italia +0,113... -

Ultime Notizie dalla rete : Carburanti gennaio

Metro

Un pieno costa 7 euro in più rispetto a. Pesa la corsa del petrolio Se si esclude questa categoria di beni l'inflazione risulta anzi in frenata, passando dallo 0,8% di marzo allo 0,3% di ...L'aumento del prezzo deiè stato notato dal 39 per cento degli intervistati, mentre atale dato era del 27 per cento. Un aumento dei prezzi dei materiali da costruzione è stato ...Roma, 17 mag. (Adnkronos) – L’andamento dei prezzi dei carburanti dall’inizio dell’anno in Italia, al netto delle tasse, è in linea con la media dell’area dell’euro. Anzi in Italia, come tra l’altro a ...Gli effetti del Covid gravano sui costi del carburante: in media, c’è un aumento a 1,588 euro al litro della benzina e a 1,447 euro al litro del gasolio ...