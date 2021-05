Capone Puglia | La transumanza guarda al futuro | esperienza da offrire

(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. - (Adnkronos) - Una "storia cheal" e che può diventare "un'daai turisti". Così Loredana, presidente del consiglio regionale della, in occasione della firma dell'accordo di partenariato “Parchi, pastori, transumanze e grandi vie delle civiltà”, iniziativa nell'ambito del progetto Parcovie 2030 all'interno del programma Terre Rurali d'Europa della programmazione europea Agenda 2030. "Sono tanti i turisti che si vogliono muovere per ragioni di esplorazione della natura; il turismo verde è cresciuto ed è crescita la sensibilità verso l'ambiente, e la scoperta delle aree naturalistiche è sempre più diffusa. L'Unesco - continua- ha colto anche questo quando ha inserito la pratica di questi cammini ...

Adnkronos

Va considerato però che, almeno in, le misure varate dalla Regione lo scorso anno dall'Assessoree già nei primi mesi di quest'anno dal neo assessore al turismo Massimo Bray, hanno ......ore 12,30, si terrà in modalità videoconferenza la presentazione del Programma Parcovie 2030 a cui parteciperanno i presidenti dei Consigli regionali Roberto Ciambetti(Veneto),Loredana),...Roma, 17 mag. – (Adnkronos) – Una “storia che guarda al futuro” e che può diventare “un’esperienza da offrire ai turisti”. Così Loredana Capone, presidente del consiglio regionale della Puglia, in occ ...Le associazioni di categoria chiedono di incontrare con urgenza il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, l’Assessore alla Salute, Pier Luigi Lopalco e il Presidente del Consiglio ...