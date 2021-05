Campionato Italiano Velocità, a Misano Adriatico doppietta per Michele Pirro (Di lunedì 17 maggio 2021) Il dominio di Michele Pirro fra le Superbike appare gara dopo gara sempre più netto. Il portacolori del Barni Racing Team ha infatti conquistato il quarto successo consecutivo nel Campionato Italiano Velocità conquistando la seconda prova svoltasi a Misano Adriatico. Dopo essersi aggiudicato il giorno precedente gara-1, il centauro in forza alla scuderia di Calvenzano ha completato il proprio week-end con la seconda doppietta stagionale precedendo nuovamente Alessandro Delbianco. Nonostante la netta supremazia mostrata nella prima parte di stagione, il pilota pugliese ha dovuto faticare per ottenere l’ennesima vittoria della carriera dando vita a un ricco duello con il 23enne di Cattolica per gran parte dei sedici giri in programma. Un problema tecnico ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 maggio 2021) Il dominio difra le Superbike appare gara dopo gara sempre più netto. Il portacolori del Barni Racing Team ha infatti conquistato il quarto successo consecutivo nelconquistando la seconda prova svoltasi a. Dopo essersi aggiudicato il giorno precedente gara-1, il centauro in forza alla scuderia di Calvenzano ha completato il proprio week-end con la secondastagionale precedendo nuovamente Alessandro Delbianco. Nonostante la netta supremazia mostrata nella prima parte di stagione, il pilota pugliese ha dovuto faticare per ottenere l’ennesima vittoria della carriera dando vita a un ricco duello con il 23enne di Cattolica per gran parte dei sedici giri in programma. Un problema tecnico ...

