Campania | sale il tasso di positività ma si svuotano i reparti

Ultime Notizie dalla rete : Campania sale

... di cui 151 sintomatici, i nuovi positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore in, su 7.429 ... Il totale degli infetti da inizio epidemiaa 420.351, quello dei morti a 11.487. Lo riferisce il ...Da inizio emergenza sono morti in6.844 pazienti, mentre i guariti sono stati in totale ... Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi, chea 2.457. Uno dei casi odierni e' ...In Campania i positivi al Covid-19 sono 550 (su tamponi dimezzati) con 28 morti (15 nelle 48 ore). Vaccinazioni, prenota la fascia 45-49 anni. Le tabelle ...Diminuiscono i nuovi positivi ma aumenta sensibilmente la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 550 positivi su 7.429 tamponi molecolari ...