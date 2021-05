Camorra | blitz contro 4 clan | arrestate 37 persone

(Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 37è stata eseguita stamane dalla Polizia di Stato a Napoli. Nel mirino altrettanti appartenenti alRinaldi, Reale, Formicola e Silenzio, operanti nel quartiere San Giovanni a Teduccio, periferia est del capoluogo. Le accuse vanno dall’associazione di tipo mafioso al tentato omicidio, dall’estorsione alla detenzione di armi. A eseguire l’ordinanza, emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Dda, poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato San Giovanni-Barra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Nelle prime ore di questa mattina poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato San Giovanni - Barra hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G. I. P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 37 persone gravemente indiziate dei reati di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsione, detenzione e porto di armi da fuoco aggravati