Calcolare valore buoni fruttiferi postali | ecco come fare

Leggi su risparmioggi

(Di lunedì 17 maggio 2021) Conoscereilè la migliore informazione per valutare se questi strumenti di risparmio e investimento possano essere la soluzione adatta alle proprie esigenze. Emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e posti sul mercato da Poste Italiane S.p.A., i(BFP) sono, ancora oggi, una delle forme di risparmio predilette dagli italiani, principalmente per ragioni connesse alla sicurezza nei rendimenti, all’assenza di costi per sottoscrizione e rimborso, alla fiscalità agevolata e in ragione dell’ampia offerta disponibile per i sottoscrittori. In base alla loro modalità di emissione, isi distinguono in cartacei e ...