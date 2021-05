Calciomercato Spezia, ritorno di fiamma per Ounas del Napoli? (Di lunedì 17 maggio 2021) Il flirt era nato nello scorso Calciomercato invernale, ma le trattative (poi portate a termine felicemente) per il cambio di proprietà bloccarono la possibile trattativa sul nascere. Nella prossima sessione estiva, però, la pista potrebbe riaprirsi nuovamente: lo Spezia potrebbe puntare su Adam Ounas per la costruzione dei successi del futuro. Sarà il Napoli, detentore del suo cartellino, a decidere. Nomi e trattative pronte a tornare sotto le luci della ribalta. Merito, ovviamente, della fantastica salvezza conquista in anticipo di una giornata dalla compagine spezzina allenata da Vincenzo Italiano. Il mister siciliano non conosce (per adesso) il suo futuro ma in caso di permanenza in Liguria potrebbe avere a disposizione un calciatore ricorso nel primo mese di quest’anno. Un nome, quello del calciatore algerino ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Il flirt era nato nello scorsoinvernale, ma le trattative (poi portate a termine felicemente) per il cambio di proprietà bloccarono la possibile trattativa sul nascere. Nella prossima sessione estiva, però, la pista potrebbe riaprirsi nuovamente: lopotrebbe puntare su Adamper la costruzione dei successi del futuro. Sarà il, detentore del suo cartellino, a decidere. Nomi e trattative pronte a tornare sotto le luci della ribalta. Merito, ovviamente, della fantastica salvezza conquista in anticipo di una giornata dalla compagine spezzina allenata da Vincenzo Italiano. Il mister siciliano non conosce (per adesso) il suo futuro ma in caso di permanenza in Liguria potrebbe avere a disposizione un calciatore ricorso nel primo mese di quest’anno. Un nome, quello del calciatore algerino ...

Advertising

Maxct79 : Ecco il domino degli allenatori: #DeZerbi saluta #Sassuolo, al suo posto arriva #Italiano che lascia lo #Spezia dov… - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: Le 5 cose che non sai di #Italiano, il tedesco che studiò con Pirlo ma partì dalla Serie D. E ora ha salvato lo #Spezia https… - SerieBNewsCom : ?? Il ritratto di #Simy del #Crotone, sempre più destinato a rimanere in #SerieA. Ma la sua storia ricorda quella d… - MCalcioNews : Calciomercato Spezia, obbligo di riscatto di Verde con la salvezza ottenuta - sportli26181512 : Le 5 cose che non sai di Italiano, il tedesco che studiò con Pirlo ma partì dalla Serie D. E ora ha salvato lo Spez… -