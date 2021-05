Calciomercato Napoli | torna Tutino ma su di lui due club di A

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 maggio 2021) Gennarotornerà aldopo la promozione con la Salernitana ma il suo futuro è lontano da Castel Volturno. Le ultime Gennaroè stato uno dei protagonisti indiscussi della promozione della Salernitana in Serie A con 13 gol realizzati. Il centravanti di proprietà delsarebbe stato riscattato in caso di 15 gol ed è dunque ora di ritorno a Castel Volturno. Se la squadra del patron Lotito vorrà riavere il suo bomber anche in A dovrà versare 5 milioni nelle casse amaranto. Ma occhio che le pretendenti non mancano. Come riporta La Gazzetta dello Sport questa mattina infatti sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche Verona e Benevento, altre due mete appetibili in caso di permanenza in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.