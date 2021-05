Calciomercato Napoli, nome a sorpresa per la panchina: quotazioni in ascesa (Di lunedì 17 maggio 2021) Manca pochissimo al termine della stagione ed il Napoli inizia a sondare il Calciomercato degli allenatori. Nelle ultime ore spunta un nome a sorpresa. Un nuovo nome sul taccuino di De Laurentiis (via Getty Images)Il campionato è oramai alla battuta finale ed indipendentemente dalla qualificazione in Champions League, il Napoli deve iniziare ad operare sul Calciomercato. Infatti la separazione da Gennaro Gattuso è oramai certa, con il tecnico calabrese che non ha perdonato il tradimento ad Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro quindi deve scegliere il nuovo allenatore, ma al momento non sembra convinto di nessuno dei nomi sul mercato. POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Napoli, De Laurentiis blinda tre calciatori: la ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 17 maggio 2021) Manca pochissimo al termine della stagione ed ilinizia a sondare ildegli allenatori. Nelle ultime ore spunta un. Un nuovosul taccuino di De Laurentiis (via Getty Images)Il campionato è oramai alla battuta finale ed indipendentemente dalla qualificazione in Champions League, ildeve iniziare ad operare sul. Infatti la separazione da Gennaro Gattuso è oramai certa, con il tecnico calabrese che non ha perdonato il tradimento ad Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro quindi deve scegliere il nuovo allenatore, ma al momento non sembra convinto di nessuno dei nomi sul mercato. POTREBBE INTERESSARTI >>>, De Laurentiis blinda tre calciatori: la ...

Advertising

Gazzetta_it : #Napoli #Spalletti in pole per il dopo #Gattuso Ma De Laurentiis ha altri tre nomi pronti... - zazoomblog : Calciomercato Napoli nome a sorpresa per la panchina: quotazioni in ascesa - #Calciomercato #Napoli #sorpresa - IAMCALCIONAPOL : Calciomercato: stabilite le date per la stagione 2021-22 - cn1926it : #Ounas, #Luperto e #Malcuit: possibile rientro a fine stagione. Le ultime novità - bruttapas : #Napoli #calciomercato ++Esclusiva by @waltvit81 : Vicinissimo #KaioJorge agli azzurri, gli farà spazio #Mertens -