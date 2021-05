Calciomercato, Mourinho pronto a beffare Inter e Juventus | Obiettivo in Italia! (Di lunedì 17 maggio 2021) La Roma di Josè Mourinho potrebbe far concorrenza ad Inter e Juventus per il cartellino di Ruslan Malinovskyi, trequartista dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini Manca una giornata al termine di… L'articolo Calciomercato, Mourinho pronto a beffare Inter e Juventus Obiettivo in Italia! è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 17 maggio 2021) La Roma di Josèpotrebbe far concorrenza adper il cartellino di Ruslan Malinovskyi, trequartista dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini Manca una giornata al termine di… L'articoloinè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

miki_gio : RT @romatube_it: ???? Il peso di #Mourinho in @premierleague è ormai noto a tutti e potrebbe fare la differenza anche in chiave mercato ??… - LegioneAsr : RT @romatube_it: ???? Il peso di #Mourinho in @premierleague è ormai noto a tutti e potrebbe fare la differenza anche in chiave mercato ??… - romatube_it : ???? Il peso di #Mourinho in @premierleague è ormai noto a tutti e potrebbe fare la differenza anche in chiave mercat… - romaforever_it : CALCIOMERCATO Roma, dall'Inghilterra: Saint-Maximin principale obiettivo di Mourinho in attacco… - LiveCalciomerc1 : #Calciomercato #Inter e #Roma sono pronte a risedersi al tavolo per discutere su uno scambio #Vecino-#Smalling. J… -