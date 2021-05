Calciomercato Inter | rinnovo Lautaro Martinez | c’è il colpo di scena

Advertising

Gazzetta_it : #Calciomercato #Inter, #Conte vuole trattenere i titolarissimi. Ecco il loro borsino - DiMarzio : #Calciomercato | #Udinese, #Padelli torna in bianconero dopo 8 stagioni: lascia l'#Inter e firmerà un biennale con… - gilnar76 : Calvarese per #Juve Inter, ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Roma, #Mourinho si inserisce tra #Wijnaldum e l'#Inter: tutti i dettagli - gilnar76 : 'CLAMOROSO??CONTE LASCIA INTER E GAT ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

...aritmeticamente nella massima competizione europea e seconda in classifica alle spalle dell'. ... 90 minuti che valgono una stagione, fondamentali anche in ottica. LE SCELTE - Grande ...Sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse da parte dell'che, però, prima deve risolvere alcuni interrogativi sul proprio futuro.Quanto vale la Serie A? Un approfondimento di Calcio e Finanza ci illustra quanto incassino le differenti squadre in base al piazzamento raggiunto in ...Aggiornamento sulla situazione di Wijnaldum. Ad oggi, è dell'Inter l'unica offerta per il giocatore del Liverpool, che non rinnoverà con il club inglese ...