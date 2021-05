Calciomercato Inter | incroci tra bomber | Il punto

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Udinese, #Padelli torna in bianconero dopo 8 stagioni: lascia l'#Inter e firmerà un biennale con… - infoitsport : Calciomercato Inter: si lavora a uno scambio con Radu - cmdotcom : #Inter, rebus Perisic: convince Conte, ma Marotta lo mette sul mercato - sportli26181512 : Inter, rebus Perisic: convince Conte, ma Marotta lo mette sul mercato: Un futuro da scrivere. Ivan Perisic domenica… - BandieraInter : #Lazaro: 'Ho ancora un lungo contratto con i Campioni d'Italia'. #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Calciomercato.com

: Ivan Perisic ed Ashley Young non rimarranno in nerazzurro. Marotta e Ausilio pensano già ai nomi dei possibili sostituti In attesa del faccia a faccia tra Steven Zhang e Antonio ..., l'al momento si preoccupa di questo, anticipando il resto delle concorrenti, impegnate a delineare il proprio futuro: 'Rinnovo Lautaro, via al dialogo. Conte avvisa l': è ...Per la Champions non è finita. Mercoledì la finale di Coppa Italia con l’Atalanta, quindi la sfida di Bologna per entrare tra le prime quattro ...Scoppia il caos in Serie A per il tema degli stipendi, con uno scontro tra la Lega Calcio e i giocatori. Pronta una rivoluzione ...