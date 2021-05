Calcio | Serie A | Atalanta-Milan | Bologna-Juve e Napoli-Verona si giocano domenica alle 20 45

(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. – (Adnkronos) – La Lega diA ha reso noto la programmazione dell’ultima giornata diA. Le tre partite decisive per aggiudicare gli ultimi due posti in Champions Leaguentus si giocheranno23 maggio20.45. Alla stessa ora si giocheranno anche le due sfide che determineranno il settimo posto e quindi la qualificazione alla neonata Conference League: Sassuolo-Lazio e Spezia-Roma e il match salvezza Torino-Benevento. A chiudere il programma i tre anticipi di sabato 2220.45: Cagliari-Genoa, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Parma e Inter-Udinese di2315. L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

Su proposta del presidente federale, Gabriele Gravina, è stato inoltre approvato il principio di una nuova norma che impone il blocco della campagna trasferimenti per le società diA e B che ...Inoltre, un nuovo accordo tra le due parti garantirà a LegaA una maggior tutela dei propri prodotti sulle piattaforme di Google, grazie all'impiego di strumenti innovativi utilizzati per ...Ultima giornata di Serie A al cardiopalma: domenica sera arriveranno gli ultimi verdetti del campionato. La Lega ha infatti comunicato date e orari dell'ultimo turno: le partite decisive per la ...Il Consiglio federale Figc ha istituito un tavolo tecnico per la crisi economica dei club professionistici, delle componenti tecniche e di alcuni rappresentanti dei Club. La prima riunione con la part ...