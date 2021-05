Calcio | Nazionale Roberto Mancini rinnova fino al 2026

(Di lunedì 17 maggio 2021) "A breve lo incontrerò per la firma", ha aggiunto Gravina. ROMA - Il commissario tecnicoha deciso dire il suo contrattoalcon la. A darne l'annuncio è ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Nazionale

Mancini sarà ancora alla guida delladi: lo ha annunciato questo pomeriggio il presidente della Figc , Gabriele Gravina : ' Roberto Mancini ha firmato il prolungamento del contratto da commissario tecnico della...Roberto Mancini ha firmato il prolungamento del contratto da commissario tecnico dellafino al 2026. L'ufficializzazione dell'accordo è stata data dal presidente federale, Gabriele Gravina