Calcio, i convocati dell'Italia U21 in uno stage pre-Europei 2021: tanti volti nuovi nell'elenco di Paolo Nicolato (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono 21 i calciatori convocati da Paolo Nicolato in occasione dello stage di preparazione agli Europei Under21 di Calcio. Gli azzurrini si raduneranno presso il Centro di preparazione olimpica di Tirrenia da mercoledì 19 a sabato 22 maggio. Nicolato nell'elenco diramato ha incluso ben sei volti nuovi. Si tratta dei difensori della Cremonese Emanuele Valeri e Nardir Zortea, del centrocampista del Vicenza Jacopo Da Riva e di quello del Chievo Verona Mattia Viviani, dell'attaccante della Cremonese Gianluca Gaetano e di quello dell'Empoli Marco Olivieri. Uno stage, dunque, che precede l'inizio del percorso della fase finale nella rassegna continentale. Lunedì prossimo (24 maggio), il tecnico azzurro ...

