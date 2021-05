Calcio, i convocati dell’Italia di Roberto Mancini per l’amichevole contro San Marino. Novità Raspadori, c’è Verratti (Di lunedì 17 maggio 2021) Il conto alla rovescia in vista dell’inizio degli Europei 2021 procede velocemente, mancano due settimane all’esordio dell’Italia contro la Turchia. Roberto Mancini, fresco di rinnovo di contratto con la FIGC fino al 2026, guarda a quel che sarà e per l’amichevole di venerdì 28 maggio (ore 20.45) contro San Marino alla Sardegna Arena di Cagliari ha deciso di convocare ben 33 giocatori. La sfida contro i sammarinesi sarà l’ultima prima delle convocazioni definitive per la fase finale della rassegna continentale. Il CT, infatti, dovrà ufficializzare l’elenco dei 26 entro la mezzanotte di martedì 1° giugno. Nell’elenco diramato per il confronto citato spicca la prima chiamata del talentuoso attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori, che ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Il conto alla rovescia in vista dell’inizio degli Europei 2021 procede velocemente, mancano due settimane all’esordiola Turchia., fresco di rinnovo di contratto con la FIGC fino al 2026, guarda a quel che sarà e perdi venerdì 28 maggio (ore 20.45)Sanalla Sardegna Arena di Cagliari ha deciso di convocare ben 33 giocatori. La sfidai sammarinesi sarà l’ultima prima delle convocazioni definitive per la fase finale della rassegna continentale. Il CT, infatti, dovrà ufficializzare l’elenco dei 26 entro la mezzanotte di martedì 1° giugno. Nell’elenco diramato per il confronto citato spicca la prima chiamata del talentuoso attaccante del Sassuolo Giacomo, che ...

