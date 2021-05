Calcio | Gravina | ' contratto Mancini inferiore a un club | ha scelto di continuare lavoro'

(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Non è facile per un allenatore legarsi ad una nazionale, la quotidianità è importante per chi ha ile il campo nelle vene, noi abbiamo fatto in modo che questa nostalgia potesse essere superata dagli eventi. Ci saranno tantissimi appuntamenti. Tante società di A non sono particolarmente felici ma abbiamo un calendario molto articolato eha superato questa sorta di nostalgia perché l'entusiamo che in questo momento accompagna la Nazionale, il suoe quello del suo staff, credo sia un messaggio importante che merita di essere coltivato". Sono le parole del presidente della Figc, Gabrielesul rinnovo didi Roberto. "Il suo è un, dal punto di vista economico, nettamente ...

'Ci stavamo lavorando da tempo, era un obiettivo della Federazione per dare continuità nel futuro, oltre i risultati finali - ha sottolineato il presidente della Figc, Gabriele Gravina- Questo è un ...Roberto Mancini sarà ancora alla guida della Nazionale di calcio: lo ha annunciato questo pomeriggio il presidente della Figc, Gabriele Gravina: ...