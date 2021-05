Calabresi: Fico, “Non può esserci piena riconciliazione senza giustizia e memoria” (Di lunedì 17 maggio 2021) ROMA – “Il commissario Luigi Calabresi ha dedicato la vita al servizio delle Istituzioni nella leale difesa della legalità. Il suo omicidio, il 17 maggio 1972, rispose al chiaro intento di far vacillare le fondamenta della nostra democrazia, di creare un corto circuito nella convivenza civile, di innescare dinamiche di odio e di delirante contrapposizione sociale. Quell’evento fa parte di una stagione di lutti che ha segnato profondamente il nostro Paese lasciando molte ferite ancora non rimarginate. Di fronte a questi pericoli, la nostra democrazia, figlia della Resistenza e di quanti sacrificarono la vita in nome di un Paese libero e giusto, ha dimostrato di essere un argine solido e sicuro. Questo ci impone, seppure a distanza di tanto tempo, di ricordare, ma anche di dare conto di quel vissuto, di dimostrare, attraverso un esercizio di verità, una consapevolezza ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 17 maggio 2021) ROMA – “Il commissario Luigiha dedicato la vita al servizio delle Istituzioni nella leale difesa della legalità. Il suo omicidio, il 17 maggio 1972, rispose al chiaro intento di far vacillare le fondamenta della nostra democrazia, di creare un corto circuito nella convivenza civile, di innescare dinamiche di odio e di delirante contrapposizione sociale. Quell’evento fa parte di una stagione di lutti che ha segnato profondamente il nostro Paese lasciando molte ferite ancora non rimarginate. Di fronte a questi pericoli, la nostra democrazia, figlia della Resistenza e di quanti sacrificarono la vita in nome di un Paese libero e giusto, ha dimostrato di essere un argine solido e sicuro. Questo ci impone, seppure a distanza di tanto tempo, di ricordare, ma anche di dare conto di quel vissuto, di dimostrare, attraverso un esercizio di verità, una consapevolezza ...

