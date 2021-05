Cagliari, Rugani: «Mai smesso di credere nella salvezza» (Di lunedì 17 maggio 2021) Daniele Rugani, dedica a tutto il popolo sardo la salvezza ottenuta dal Cagliari: le dichiarazioni del difensore rossoblù La sessione di mercato invernale ha portato in Sardegna Daniele Rugani che, fin dal primo giorno, ha compreso cosa significhi per tutto il popolo dell’Isola vestire e onorare la maglia del Cagliari. Dal suo arrivo, il difensore, ha alternato prestazioni positive ad altre meno degne di nota. «Non abbiamo mai smesso di crederci e lottare perché questa terra e la sua gente meritano la Serie A. Forza Casteddu», questa la dedica di Rugani a salvezza raggiunta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Daniele, dedica a tutto il popolo sardo laottenuta dal: le dichiarazioni del difensore rossoblù La sessione di mercato invernale ha portato in Sardegna Danieleche, fin dal primo giorno, ha compreso cosa significhi per tutto il popolo dell’Isola vestire e onorare la maglia del. Dal suo arrivo, il difensore, ha alternato prestazioni positive ad altre meno degne di nota. «Non abbiamo maidi crederci e lottare perché questa terra e la sua gente meritano la Serie A. Forza Casteddu», questa la dedica diraggiunta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gjoegl : RT @cristinho15: @AndreaPintore5 @gjoegl Sarri aveva chiellini e demiral con i crociati rotti, deligt con una spalla spaccata. Il quinto ce… - Ilarioforjuve : RT @soniamazzocchi7: Per ringraziare il Cagliari proporrei di regalargli Rugani - Emanuel70123144 : RT @soniamazzocchi7: Per ringraziare il Cagliari proporrei di regalargli Rugani - gmlavolpe : RT @soniamazzocchi7: Per ringraziare il Cagliari proporrei di regalargli Rugani - cristinho15 : @AndreaPintore5 @gjoegl Sarri aveva chiellini e demiral con i crociati rotti, deligt con una spalla spaccata. Il qu… -