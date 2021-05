Cagliari | il sindaco brinda alla salvezza con sfottò a Mastella

(Di lunedì 17 maggio 2021) “Un brindisi ale un saluto a“. Così ildi, Paolo Truzzu, festeggia in un post sulla sua pagina ufficiale Facebook ladella squadra sarda. A corredo della frase una foto con la maglia rossoblù e una bottiglia di birra Ichnusa in una mano. Non è passato di certo inosservato il saluto-a Clementedi Benevento, che assieme a sua moglie Sandra Lonardo, senatrice di Forza Italia, aveva polemizzato sull’esito dello scontro diretto fra le due squadre, in particolare sul rigore prima concesso e poi negato al Benevento, cercando di coinvolgere il premier Draghi e chiedendo la ripetizione della partita. SportFace.

