Caffè al banco, riapertura al chiuso e coprifuoco: ecco cosa può cambiare col nuovo decreto (Di lunedì 17 maggio 2021) Oggi la cabina di regia. In ballo anche la ripartenza di centri commerciali, settore wedding, piscine e parchi tematici Leggi su lastampa (Di lunedì 17 maggio 2021) Oggi la cabina di regia. In ballo anche la ripartenza di centri commerciali, settore wedding, piscine e parchi tematici

Ultime Notizie dalla rete : Caffè banco La Sicilia è in zona gialla, i palermitani: ora serve prudenza Io per primo - dice Renato Davì che gestisce un bar in via Cavour - , non so se posso permettere ai clienti di bere il caffè al banco oppure no. I clienti sono contenti di avere la possibilità di ...

Chiara Murano è il nuovo Sustainability & Safety Health Environmental Manager di Nespresso Italiana ...riconsegna delle capsule esauste da parte dei clienti in Boutique consente di trasformare l'alluminio in nuovi oggetti e il caffè in compost per la coltivazione di riso donato da Nespresso a Banco ...

