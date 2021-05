Cabina di regia: si decide su coprifuoco, matrimoni, centri commerciali e ristoranti al chiuso (Di lunedì 17 maggio 2021) 17 maggio, giorno di Cabina di regia sulla situazione Covid. Mario Draghi presiederà un vertice che si occuperà di valutare la condizione epidemiologica in Italia e dopo saranno prese decisioni relative ad un possibile allentamento delle restrizioni. I temi principali sono quelli noti: la modifica al coprifuoco, la possibile ripartenza del settore matrimoni, così come dei centri commerciali nel fine settimana, ma anche dei ristoranti al chiuso. Il decreto attuale in vigore dal 26 aprile Per capire cosa potrà essere deciso si può fare il punto della situazione. Attualmente c'è in vigore il decreto che è stato varato nella terza decade di aprile ed è in atto dal 26 del mese precedente. La Cabina di regia rappresenta, ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 17 maggio 2021) 17 maggio, giorno didisulla situazione Covid. Mario Draghi presiederà un vertice che si occuperà di valutare la condizione epidemiologica in Italia e dopo saranno prese decisioni relative ad un possibile allentamento delle restrizioni. I temi principali sono quelli noti: la modifica al, la possibile ripartenza del settore, così come deinel fine settimana, ma anche deial. Il decreto attuale in vigore dal 26 aprile Per capire cosa potrà essere deciso si può fare il punto della situazione. Attualmente c'è in vigore il decreto che è stato varato nella terza decade di aprile ed è in atto dal 26 del mese precedente. Ladirappresenta, ...

