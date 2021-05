Cabina di regia, le decisioni su coprifuoco, centri commerciali nel weekend e matrimoni LIVE (Di lunedì 17 maggio 2021) E’ iniziata alle 16.00 la Cabina di regia che dovrà decidere le nuove misure sul fronte Coronavirus in Italia. Riaperture ma anche matrimoni fino alla decisione se riaprire o meno i centri commerciali nel weekend. Al vertice di Palazzo Chigi parteciperanno il Ministro della Salute Roberto Speranza, il Premier Draghi e tutte le rappresentanze del Governo. A seguire ci sarà il Consiglio dei Ministri. coprifuoco: la decisione della Cabina di regia Tra le ipotesi circolate nelle ultime ore vi era quella dell’abolizione progressiva del coprifuoco passando per uno step intermedio, ovvero un prolungamento dell’orario alle 23.00 o a mezzanotte. Calendario alla mano si è parlato di partire il 24 maggio con il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 maggio 2021) E’ iniziata alle 16.00 ladiche dovrà decidere le nuove misure sul fronte Coronavirus in Italia. Riaperture ma anchefino alla decisione se riaprire o meno inel. Al vertice di Palazzo Chigi parteciperanno il Ministro della Salute Roberto Speranza, il Premier Draghi e tutte le rappresentanze del Governo. A seguire ci sarà il Consiglio dei Ministri.: la decisione delladiTra le ipotesi circolate nelle ultime ore vi era quella dell’abolizione progressiva delpassando per uno step intermedio, ovvero un prolungamento dell’orario alle 23.00 o a mezzanotte. Calendario alla mano si è parlato di partire il 24 maggio con il ...

