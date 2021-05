Buongiorno, mamma!, anticipazioni 19 maggio: Sole in pericolo di vita (Di lunedì 17 maggio 2021) Mercoledì 19 maggio in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quinta e penultima puntata di Buongiorno, mamma!, la mini serie Mediaset ispirata alla vera storia di Angela Calise Moroni, una donna, madre di cinque figlie, accudita per 29 anni dal marito Nazzareno, dopo essere entrata in coma. Nelle puntante andate in onda abbiamo conosciuto la famiglia Borghi che comprende il capofamiglia Guido (interpretato da Raoul Bova), la mamma Anna (interpretata da Maria Chiara Giannetta) in coma da 7 anni e i quattro figli Francesca, Jacopo, Sole e Michelino. A loro si è avvicinata, in veste di infermiera, Agata Scalzi (interpretata da Beatrice Arnera), alla ricerca della verità sulla scomparsa, 15 anni prima, di sua madre Maurizia. Sole coinvolta in un incidente stradale Oltre al passato misterioso di ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 17 maggio 2021) Mercoledì 19in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quinta e penultima puntata di, la mini serie Mediaset ispirata alla vera storia di Angela Calise Moroni, una donna, madre di cinque figlie, accudita per 29 anni dal marito Nazzareno, dopo essere entrata in coma. Nelle puntante andate in onda abbiamo conosciuto la famiglia Borghi che comprende il capofamiglia Guido (interpretato da Raoul Bova), la mamma Anna (interpretata da Maria Chiara Giannetta) in coma da 7 anni e i quattro figli Francesca, Jacopo,e Michelino. A loro si è avvicinata, in veste di infermiera, Agata Scalzi (interpretata da Beatrice Arnera), alla ricerca della verità sulla scomparsa, 15 anni prima, di sua madre Maurizia.coinvolta in un incidente stradale Oltre al passato misterioso di ...

